Celovec V celovški Mestni galeriji in v galeriji Magnet v palači Fugger v neposredni bližini so od 24. januarja do 1. marca na razstavi z naslovom Fascinacija slikarstva na ogled dela mednarodno najbolj znanega slovenskega likovnega umetnika Zorana Mušica. Predstavljenih je okoli 180 grafik in slik, nastalih od 40. let minulega stoletja do umetnikovega poznega ustvarjalnega obdobja.

Razstavljen je širok tematski razpon Mušičevega opusa: podobe pokrajin iz Dalmacije, Toskane in Umbrije, portreti, scene z ribiči in kmeti, mestne vedute Benetk in Pariza, dela iz serije Konjički ter njegove presunljive podobe iz serije Nismo poslednji, ki prikazuje travmatična doživetja v koncentracijskem taborišču Dachau, kjer je bil Mušič zaprt od leta 1944.

Zoran Mušič se je rodil leta 1909 v Vipavski dolini. Po koncu prve svetovne vojne je nekaj časa živel v Grebinju na Koroškem, kjer je bil njegove oče učitelj. V Velikovcu je Mušič obiskoval glavno šolo, maturiral pa je leta 1923 v Mariboru. Večino zrelega življenja je preživel med Benetkami in Parizom. Umrl je 25. maja leta 2005, pokopan je v Benetkah.