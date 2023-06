Fantastična 16. Dolga noč plesa v Pliberku

17. junija je Pliberk ponovno postal prizorišče Dolge noči plesa, ki jo je letos že 16. organiziral koreografski center Johann Kresnik. V Pliberku je bila DNP tokrat že sedmič. »Z letošnjo Dolgo nočjo plesa smo zelo zadovoljni, prišlo je približno 300 ljudi,« je povedala glavna organizatorka Mirjam Sadjak. Plesalke in plesalci iz več kot 10 držav so na 12 prizoriščih v Pliberku predstavili sodobni ples v vsej njegovi raznolikosti. Prav za Dolgo noč plesa je nastal projektni zbor, sestavljen iz pevk in pevcev MePZ Podjuna, Mladinskega zbora Danica, skupine Novum ter Katje Enzi in Gitke Opetnik. Med sodelujočimi je bila tudi domačinka Anja Smolnik, ki trenutno študira jazzovsko petje na dunajski zasebni univerzi za glasbo in umetnost (MUK). Otvoritev DNP je bila ob pol sedmih v Muzeju Wernerja Berga, zadnja programska točka je bila ob približno pol dvanajstih v stari majeriji.