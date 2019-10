Celovec Marko Pernhart je bil najpomembnejši koroški krajinar 19. stoletja, njegove slike so zgovorne priče nekdanje naravne in kulturne pokrajine. Pomemben del njegovega opusa hrani Muzej moderne umetnosti Koroške (MMKK) v Celovcu. Umetnostna zgodovinarka Mojca Grušovnik-Tratnig bo skozi zbirko Pernhartovih del v MMKK vodila v slovenščini, in sicer v četrtek, 3. oktobra, ob 18. uri.

Marko Pernhart, njegovo ime se zapisuje tudi kot Markus, se je rodil leta 1824 v Spodnjih Medgorjah na Koroškem in je bil slovenskega rodu. Razvil se je v najpomembnejšega koroškega likovnega umetnika v 19. stoletju. Sicer je sledil smernicam bidermajerja, a je postal mojster topografsko-realističnega upodabljanja krajin. Veliko je slikal tudi na širšem Slovenskem, za koroško in slovensko zgodovino je zlasti pomembna njegova risba knežjega kamna, ki predstavlja enega redkih virov za lokalizacijo tega zgodovinskega spomenika.