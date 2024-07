Društvo Ringa raja, ki v Ledincah že 26 let vzdržuje večjezični otroški vrtec, je v torek, 11. junija 2024, vabilo na redni občni zbor. V odboru ni prišlo do večjih sprememb: predsednik je za dobo naslednjih treh let ostal Marjan Gallob, novi podpredsednik je Gregor Clar-Novak, tajnica ostane Verena Wrolich, njena namestnica pa Elisabeth Kontschitsch, blagajnik je še naprej Michael Ressmann, njegov novi namestnik Marko Ressmann. Odbor dopolnjujejo Mirjam Wrolich-Mosser, Sara Urak, Marjeta Reichmann in Dominik Wrolich. Iz odbora so se poslovili Veronika in Christian Trießnig ter Christina Kircher-Zwittnig, katerim se je predsednik zahvalil za večletno sodelovanje. Pregledniki računov ostajajo še naprej Irena Slavkov, Hanzi Lesjak in Samo Sticker.