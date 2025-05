Društvo Njiva zemljanov: Letos posvečajo pozornost vodi

Od ustanovitve dalje si društvo prizadeva za izobraževanje in ozaveščanje. Na 2.500 m² veliki Njivi zemljanov so na razumljiv in konkreten način predstavljene svetovne povezave med kmetijstvom, prehrano, potrošnjo in rabo virov. Cilj je predvsem pri mladih spodbuditi globlje razumevanje vpliva našega življenjskega sloga na planet. Tudi v letu 2025 bodo za vrtce in šole v regiji pripravili številne delavnice, ki bodo spodbudile aktivno razmišljanje o temi vode. Odličen primer uspešnega sodelovanja je dolgoletno partnerstvo z Višjo strokovno šolo Wolfsberg. Že štiri leta društvo podpira strokovni učitelj Helmut Krausler skupaj z vajenci smeri kovinska obdelava. Med drugim so s skupnimi močmi izdelali veliko pozdravno tablo Njive zemljanov, ki jo je zasnoval domači umetnik Albert Mesner, umetniško pa so jo oblikovali učenke in učenci Evropske šole Šmihel. V sodelovanju z nekdanjim predsednikom društva Charlyjem Breitfußom so nastale tudi številne informativne oznake, ki obiskovalke in obiskovalce popeljejo skozi svet rastlin. Nova predsednica društva Sandra Krausler poudarja: »Ubrali bomo nove poti, da bo naše ključno sporočilo – zavestno ravnanje z viri – še bolj vidno.« Skupaj z izobraževalno sodelavko Ulrike Wagner, ravnateljem Danilom Katzem, člani upravnega odbora Martinom Jernejem, Hanno Riedl, Štefanom Merkačem ter celotno ekipo Njive zemljanov se društvo z veliko motivacije podaja v novo, angažirano leto.