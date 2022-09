»Kot v pravljici« je bilo geslo prijetnega večera, ki so ga obiskovalci doživeli 18. junija letos v pliberškem kulturnem domu. Na pravljično-glasbenem večeru v organizaciji Slovenskega prosvetnega društva Edinost v Pliberku so nastopili zbor Kluba slovenskih študentk in študentov na Koroškem, otroški zbor Mlada Podjuna, učenca glasbene šole Rutar Jeremija Smrtnik in Luka Ošlovnik ter Peter Svetina, ki je otrokom bral pravljico.

Nastopil je tudi Moški pevski zbor Foltej Hartman, ki bo 19. novembra s slavnostnim koncertom praznoval 90-letnico svojega delovanja. Čisti dobiček dobrodelnega koncerta za otroke v Ukrajini – 3.498,20 evra – je Matej Trampusch-Novak minuli ponedeljek, 12. septembra, predal sodelavkam SOS Kinderdorf v Možberku. Organizacija SOS Kinderdorf tudi v Ukrajini upravlja otroške domove, kjer oskrbujejo približno 3000 otrok, z denarjem pa lahko pomagajo na kraju samem. Tudi v vasi v Možberku so sprejeli družino iz Ukrajine, ki je tam začasno našla nov dom. Otroška vas v Možberku obstaja že več kot 60 let in je bila druga v Avstriji. V Možberku trenutno oskrbujejo približno sto otrok.