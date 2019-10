Dobrla vas »Povej mi kaj o šoli« se glasi knjiga Stefana Lesjaka. Ta zgodba je bila letos osnova, na kateri je nastala lutkovna igra. Na premiero 28. septembra so vabili mladi lutkarji v Kulturni dom Dobrla vas. Premiera kot tudi ponovitev v nedeljo je bila za najmlajše velika preizkušnja in ta jim je odlično uspela. Publika pa je bila v napolnjeni dvorani navdušena. To je veselilo tudi režiserja Matevža Gregoriča in voditeljici skupine Gitti Neuwersch in Ines Lesjak. Da so priprave in neštete vaje zelo važne, se je torej izkazalo ob tako dobri igri. Zahvala pa obenem velja vsem pomagačem ter staršem, ki dodatno motivirajo otroke k lutkarstvu.

Ne le zgodba, tudi lutke so navdušile. Te so letos nastale pod strokovno roko Mateje Šušteršič.

Igro pa so si ogledali tudi že številni šolarji ljudskih šol od blizu in daleč ter otroci vrtca Mavrica.

Naslednji višek kulturnega delovanja v Dobrli vasi čaka 18. oktobra, ob 19. uri, ko bo premiera mladinske igralske skupine SPD Srcee z igro Smešna zgodba o čarovniku Faustu.