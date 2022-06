Dobrodelni koncert v Pliberku

Slovensko prosvetno društvo »Edinost« v Pliberku je v soboto, 18. junija, vabilo na dobrodelni koncert za Ukrajino z geslom »Kot v pravljici«. Pisatelj in univerzitetni profesor Peter Svetina je bral poglavje iz svoje knjige »Svetilnik« z naslovom »Koncert na svetilniku«. Letos je bil Svetina s pravljico »Svetilnik« nominiran za prestižno Andersenovo nagrado, ki jo podeljujejo za najboljše izvirne otroške in mladinske knjige. Za glasbeni okvir prireditve so poskrbeli otroški zbor Mlada Podjuna, zbor Kluba slovenskih študentk in študentov v Celovcu ter moški pevski zbor »Foltej Hartman« iz Pliberka. Na harmoniki sta zaigrala Luka Ošlovnik in Jeremija Smrtnik, učenca glasbene šole Rutar. Na koncertu je vse tri nastopajoče zbore vodila Kristina Kragelj, ki je imela tudi ključno vlogo pri organizaciji koncerta. Številne goste v pliberškem kulturnem domu je pozdravil predsednik SPD Edinost Matej Trampusch-Novak in se ob tem tudi zahvalil za darove, s katerimi bodo podprli organizacijo »SOS Kinderdorf«, ki pomaga tudi otrokom v Ukrajini.