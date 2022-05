Dobrodelni koncert v delavnici Florijan￼

V nedeljo, 8. maja, so v globaški delavnici Florijan z dobrodelnim koncertom zaključili letošnje globaške kulturne dni v organizaciji Slovenskega kulturnega društva Globasnica. Predsednica Marija Markitz se je za pomoč pri organizaciji letošnjih kulturnih dni zahvalila Lidiji Gregorič. Sestri Sara in Mira Gregorič (Duo Sonoma) sta na koncertu predstavili njuno prvo zgoščenko DUO SONOMA I. Na koncertu so prodajali ročne izdelke, narejene v kreativni delavnici Florijan. Del le teh, lampijoni iz gline, so nastali pod vodstvom umetnice Nežike A. Novak. Na koncertu so prodajali tudi srečke. Glavno nagrado, umetnino, ki jo je podarila Nežika A. Novak, je prejela Simona Markitz. Ves dobiček dneva je namenjen pomoči za Ukrajino pod okriljem Karitas. Med številnimi obiskovalci so bili še direktor Karitasa Ernst Sandriesser, kitarist Janez Gregorič, voditeljica delavnice Florijan Simona Roblek, Štefan Merkač in globaški podžupan Peter Hutter (EL). Prisrčno vabljeni na ogled galerije.