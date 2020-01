Tinje Katoliški dom prosvete v Tinjah letno gosti okoli 500 dogodkov. Širok spekter prireditev obeta tudi prvo letošnje polletje v domu.

»Dialog, ime programskega lista tinjskega doma, ni modna beseda, temveč usmerjenost doma. In to ne samo pri jeziku, odprti smo tudi za misli drugih, tako pri programu kakor v pogovoru,« pravi rektor Katoliškega doma prosvete Sodalitas v Tinjah Jože Kopeinig ob predstavitvi programskih težišč te izobraževalne hiše v prvem polletju tega leta. Program sta poleg Kopeiniga zasnovala strokovna sodelavca Daniel Sturm in Veronika Kušej.

Stalnica v Tinjah so duhovne vsebine, saj je dom bil prvotno zasnovan kot hiša za duhovne vaje. Tako tudi letos spet predava Klaus Einspieler o svetopisemskih temah, Gregor Čušin bo predstavil Sveto pismo z zornega kota gledališkega igralca (5. marec), na sporedu bo tudi dvodnevni tečaj o svetopisemskem pogledu na nastanek sveta in stvarstvo (28.-29. februar), 13. februarja pa bo teolog in psihoterapevt Arnold Mettnitzer predaval o duhovnosti za neverujoče.

Poseben poudarek v Tinjah velja umetnosti – 1. februarja bo razstavo lesenih figur odprl Franci Fugger, 15. februarja bo delavnica o »poetry slamu« z reperko in pesnico Yasmin Hafedh – Yasmo, 22. februarja pa bo mogoče z Bredo Varl ustvariti lutko– in znanosti. O eksoplanetih in kozmologiji bo 3. februarja spregovoril znanstvenik pri evropski vesoljski agenciji ESA Marko Bavdaž.

Tudi pedagoški program šteje med dolgoletne tinjske stalnice. 5. februarja se bo začel poseben trening za starše, tako imenovani coaching, z mesečnimi srečanji o perečih temah. Na uvodnem srečanju bo v središču obdobje od kljubovalne faze otrok do pubertete. 20. februarja bo informacijska prireditev o gibanju v zrelejših letih, dopustniški dnevi za starejše ljudi z Lenčko Kupper pa bodo na sporedu med 4. in 8. majem.

Poletno ponudbo tudi tokrat sestavljajo jezikovni tečaji za slovenščino, nemščino in angleščino (ki so na voljo tudi že prej), matematični tabor za zelo in za malo manj nadarjene ter poletna glasbena delavnica (9.-13. avgust) in mojstrski tečaj z Bernardo Fink in Markom Finkom (16.-21. avgust).

Posebno poglavje bo letos namenjeno dvema projektoma ob stoletnici koroškega plebiscita. Že to soboto, 25. januarja, bo v Tinjah na sporedu prvi del »slovenskega open spacea,« ko bodo predstavniki slovenskih organizacij razpravljali o modelih za prihodnost koroških Slovencev. Vsi posamezniki pa bodo svoje misli in zamisli na skupnem srečanju lahko izrazili 5. in 6. junija. 24. in 25. april bosta dneva za veliki plenum »splošnega« open spacea, na katerem bo vsakdo v Tinjah lahko podal svoje ideje za koroško prihodnost, ideje pa bodo zatem z interaktivnim kontejnerjem šle na pot po vaseh južne Koroške. »Rezultat tega procesa je popolnoma odprt, želimo pa biti oder, na katerem bi razvijali pomembne teme za prihodnost,« o tinjskem prispevku za projekt Carinthija2020 pravi Veronika Kušej.

Vse informacije o programu Doma v Tinjah – letno je tam okoli 500 različnih dogodkov – so na voljo v programskem listu Dialog ter na spletni strani doma.