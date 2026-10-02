Deželni mladinski zbor vabi na letni koncert

Let­ni koncert bo potekal pod naslovom »Lichtwärts – svetlobi naproti«. Umetniško vodijo zbor Bernhard Wolfsgruber, Florian Pirolt, Tobias Matej Mistelbauer in Lucia Haab. Glasbeni program dopolnjujejo (izvirna) besedila Hanne Biller in Jane Haab, ki sta obe nekdanji pevki deželnega mladinskega zbora. Deželni mladinski zbor Koroška je bil ustanovljen leta 2005 kot projektni in izbirni zbor Zborovskega združenja Koroške (Chorverband Kärnten) s podporo dežele Koroške in trenutno šteje več kot 50 pevk in pevcev v starosti od 16 do 27 let.



