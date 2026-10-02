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Deželni mladinski zbor vabi na letni koncert

2.10.2026 Osoje Ossiach Novice
Deželni mladinski zbor (Landesjugendchor Kärnten/Koroška) s svojimi 50 pevkami in pevci iz celotne Koroške vabi v soboto, 3. oktobra 2026, ob 19.30 na letni koncert v glasbeno akademijo CMA Osoje.
V zboru poje več mladih iz slovenskih kulturnih društev. Foto: Willi Pleschberger

Let­ni koncert bo potekal pod naslovom »Lichtwärts – svetlobi naproti«. Umetniško vodijo zbor Bernhard Wolfsgruber, Florian Pirolt, Tobias Matej Mistelbauer in Lucia Haab. Glasbeni program dopolnjujejo (izvirna) besedila Hanne Biller in Jane Haab, ki sta obe nekdanji pevki deželnega mladinskega zbora. Deželni mladinski zbor Koroška je bil ustanovljen leta 2005 kot projektni in izbirni zbor Zborovskega združenja Koroške (Chorverband Kärnten) s podporo dežele Koroške in trenutno šteje več kot 50 pevk in pevcev v starosti od 16 do 27 let.

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