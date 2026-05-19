Deset let »Poj z menoj« v Borovljah

19.5.2026 Trata Tratten Franc Wakounig
Na belo nedeljo ali malo veliko noč leta 2016 je SPD »Borovlje« prvič vabilo k Cingelcu na Trati na družabno petje »Poj z menoj«.
Prijeten popoldan pri Cingelcu na Trati

Enkrat je zaradi korone odpadlo. Sicer je pa, tako kot letos, privabljalo ljudi od blizu in daleč. Kot vselej je tudi tokrat vzdušje bilo prijetno, pevsko razposajeno in seveda oddeto v melodije, napeve in viže, ki jih je spremljal Trio »Drava«. Glasbenik Roman Verdel je navzočim na­trosil prgišče informacij o slovenski ljudski pesmi, med drugim to, da imamo Slovenci nad 8000 zapisanih pesmi. Toliko da jih nima noben drug narod v Evropi. Okusna mavžna – šunka, hren in šartelj, ki jo je pripravila Romana Verdel, je zaokrožila prijeten popoldan pri Cingelcu na Trati. Že zdaj vsi vabljeni na prihodnji »Poj z menoj« leta 2027.     

