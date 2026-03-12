Novice logo
Dan žena v iKultu so popestrile Praprotnice

12.3.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
Ob mednarodnem dnevu žena je Zveza slovenskih žena tudi letos vabila na praznovanje s kulturnim sporedom. Tokrat je potekalo v iKultu v Celovcu.

Predsednica zveze Daniela Topar je lahko pozdravila polno dvorano. V pozdravnih besedah se je navezala na vojno na Bližnjem vzhodu. Topar je poudarila, da mednarodni dan žena ni le simboličen praznik, ampak opomin, da demokracija, enakopravnost in mir zahtevajo aktivne ljudi, ki se zanje zavzamejo. Poudarila je, da so ženske v zgodovini pomembno prispevale k miru, povezanosti in solidarnosti, čeprav pogosto neopazno. Kot eno ključnih misli dneva je podčrtala, da je družba močnejša, ko je slišanih več glasov in ko prevladuje odgovornost do ljudi, ne želja po oblasti. »Svetovni dan žensk nas zato spominja, da enakopravnost ni samo vprašanje plač ali položajev. Gre za družbo, v kateri ljudi ne delimo in ne pošiljamo drugega proti drugemu. Družbo, v kateri mladi ne izgubljajo svoje prihodnosti na bojiščih.«

Daniela Topar (sredina) in obiskovalke

Kulturni del sporeda so s programom »Čusn pašjon« oblikovale Praprotnice Rozi Sticker, Terezija Krautzer in Hanca Pörtsch ter »Praprotnik« Jörg Errenst. Program sta povezovala Izidor Sticker in Martin Sadounik. Glasbeno-literarni koncert »Čušn pašjon« opozarja na različne oblike diskriminacije koroških Slovencev v zadnjih sto letih. Obravnava prelomne zgodovinske dogodke – od plebiscita do novejših oblik zatiranja slovenskega jezika. Praznovanje se je končalo z druženjem.

