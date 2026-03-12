Dan žena v iKultu so popestrile Praprotnice

Predsednica zveze Daniela Topar je lahko pozdravila polno dvorano. V pozdravnih besedah se je navezala na vojno na Bližnjem vzhodu. Topar je poudarila, da mednarodni dan žena ni le simboličen praznik, ampak opomin, da demokracija, enakopravnost in mir zahtevajo aktivne ljudi, ki se zanje zavzamejo. Poudarila je, da so ženske v zgodovini pomembno prispevale k miru, povezanosti in solidarnosti, čeprav pogosto neopazno. Kot eno ključnih misli dneva je podčrtala, da je družba močnejša, ko je slišanih več glasov in ko prevladuje odgovornost do ljudi, ne želja po oblasti. »Svetovni dan žensk nas zato spominja, da enakopravnost ni samo vprašanje plač ali položajev. Gre za družbo, v kateri ljudi ne delimo in ne pošiljamo drugega proti drugemu. Družbo, v kateri mladi ne izgubljajo svoje prihodnosti na bojiščih.«