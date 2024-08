V soboto, 3. avgusta, je Dalmatinski večer v Žitari vasi privabil množico obiskovalcev, ki so komaj čakali na nepozabno kulinarično doživetje. Društveniki Slovenskega prosvetnega društva Trta so poskrbeli, da nihče ni ostal lačen. Na voljo so bile slastne jedi z žara, morske specialitete, sladice in dalmatinsko vino. Predsednik društva, Roman Petek, je s svojo ekipo prostovoljcev poskrbel, da je večer potekal brezhibno in prijetno. Vzdušje so dodatno popestrili člani Klape Adria Šibenik, ki so s svojimi dalmatinskimi melodijami ustvarili pravi mediteranski ambient.