Da Hafnerjev ustvarjalni opus ne bi šel v pozabo

Spored so četrtič izvedli 12. oktobra v Peterlinovi dvorani v Trstu, in sicer v okviru 22. Koroških kulturnih dnevov na Primorskem. »S takšnimi prireditvami skrbimo za to, da se njegov ustvarjalni opus ne pozabi. Obletnice so zato, da določene stvari znova osvetlimo, osvežimo in poživimo ter jih tako ohranimo pred pozabo. S Hafnerjem sva bila prijateljsko povezana že od mojega šestnajstega leta. Spoznala sva se v gimnazijskih letih na Kontaktni leči. Leta 2000 sva skupaj začela pripravljati prireditev Trivium na Hemi, kar naju je še dodatno povezalo,« pravi Gregorič.