Da Hafnerjev ustvarjalni opus ne bi šel v pozabo

»Pripravili smo glasbeno-literarni spored. Magda Kropiunig je brala Hafnerjevo liriko, baritonist Gabriel Lipuš pa je pel pesmi Srečka Kosovela, Gustava Januša in Fabjana Hafnerja, ki sem jih uglasbil. V nedeljo se nam je v Svečah pridružila še mezzosopranistka Bernarda Fink Inzko,« pripoveduje Janez Gregorič, ki je pripravil glasbeno-literarni večer.
Spored so četrtič izvedli 12. oktobra v Peterlinovi dvorani v Trstu, in sicer v okviru 22. Koroških kulturnih dnevov na Primorskem. »S takšnimi prireditvami skrbimo za to, da se njegov ustvarjalni opus ne pozabi. Obletnice so zato, da določene stvari znova osvetlimo, osvežimo in poživimo ter jih tako ohranimo pred pozabo. S Hafnerjem sva bila prijateljsko povezana že od mojega šestnajstega leta. Spoznala sva se v gimnazijskih letih na Kontaktni leči. Leta 2000 sva skupaj začela pripravljati prireditev Trivium na Hemi, kar naju je še dodatno povezalo,« pravi Gregorič.
Pesnik v obeh deželnih jezikih, esejist, prevajalec in znanstvenik Fabjan Hafner se je rodil 8. 6. 1966 v Celovcu. Svoje pesmi je začel objavljati leta 1982, za časa življenja je izdal nekaj pesniških zbirk (Indigo, Gelichter+Lichtes, Brezročno govorjenje). Posmrtno je izšla pesniška zbirka Erste und letzte Gedichte v prevodu Petra Handkeja. Iz slovenščine, hrvaščine in srbščine je v nemščino prevedel več kot 30 knjig
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