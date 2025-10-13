Čudovit mednarodni koncert, ki bi si zaslužil več poslušalcev 

Hkrati je bilo kulturno mesto pod Peco deležno časti, da je bilo izbrano za edini kraj evropske premiere Psalmske kantate znanega slovenskega skladatelja in dirigenta Ambroža Čopija. Pod vodstvom Ambroža Čopija je Psalmska kantata za sopran in tenor solo, zbor in orkester doživela svojo svetovno premiero 27. julija letos na Tajvanu, na otvoritvenem koncertu Taipei international Choral Festivalu – s Taipei Filharmoničnim Komornim in Mladinskim zborom ter orkestrom.
Ko je šlo za vprašanje, kje naj bi bila premiera Psalmske kantate v Evropi, so odločili, da bo ta v Pliberku. Da so kot soprireditelja povabili vrhunski mešani zbor Podjuna-Pliberk skupaj s Kulturnim domom (glavni organizator je bila KKZ, katere poslovodja Martin Kuchling je pozdravil občinstvo), je gotovo povezano tudi z zborovodkinjo Anjo Kapun. Po njeni zaslugi dosega zbor Podjuna enkratne uspehe, poleg tega pa je že pred leti povabila Ambroža Čopija, da spremlja MePZ Podjuna na posebnem seminarju. Ob vsem tem je Psalmska kantata posvečena slovenskemu zdravniku Janezu Janežu, ki je bil po 2. svetovni vojni predviden za transport v Jugoslavijo, kjer bi ga lahko čakala nasilna smrt, a je v Pliberku pobegnil z vlaka in našel svoj novi dom na Tajvanu, kjer je s svojim nesebičnim delom pustil globok pečat.
Izvedbo Psalmske kantate (dirigent Slaven Kulenović) s Komornim zborom Taipejske filharmonije ter s Komornim zborom in simfoničnim orkestrom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in skupni nastop s pliberško Podjuno je občinstvo nagradilo z bučnim aplavzom. Zanimivo je bilo tudi prisluhniti, kako je Chiao-Hua Chang osvajala kitajski inštrument erhu, starega 1000 let. Škoda samo, da ni bilo več poslušalcev, ker ni bilo poskrbljeno za večjo reklamo.
