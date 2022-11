V šentjakobskem farovžu je bila 21. oktobra prva predstavitev novega albuma ansambla Praprotnice z naslovom napoti_ im Weg. Predstavitev albuma je bila vpletena v predstavo Črnokruhovi in projekcijo filma o pregnanstvu šentjakobskih družin.

Predstavitev težko pričakovanega drugega albuma ansambla Praprotnice je bila vpletena v približno polurno scensko uprizoritev črtice Črnokruhovi Florjana Lipuša. V črtici pisatelj opisuje stisko, lakoto, pregon in morije v okolici Železne Kaple med 2. svetovno vojno. Črtico so z minimalnim, a zelo učinkovitim naborom sredstev gledališke umetnosti uprizorile dijakinje in dijaki Višje šole v Šentpetru ter teatr zora. Večer so začele Praprotnice z izvedbo pesmi Hrepenenje Milke Hartmann, ki so jo pregnanke in pregnanci peli v nemških taboriščih, po vrnitvi domov pa jih je spominjala na čas pregnanstva. Praprotnice so se predstavile kot zvočno kompakten sestav v odlični vokalni formi, oziroma glasovi Hance Pörtsch, Terezije Krautzer in Rozi Štiker gibko sledijo harmoniki Georga Errensta.

Na novo uglasbenih pesmih Andreja Kokota – na novem albumu Praprotnic najdemo tri Kokotove – verjetno še ne bomo kmalu požvižgavali, pozna se jim, da so poezija in ne popevke. Poleg pesmi, nastalih pred 2. svetovno vojno in med njo, smo slišali tudi eno kasnejšo pacifistično (Nein, meine Söhne geb ich nicht) in dve protestni pesmi, staro nemško ljudsko Die Gedanken sind frei z modernim tekstualnim twistom Konstantina Weckerja in Protestna pjesma hrvaškega kantavtorja Ivice Percla. Posebno omembo si zaslužita pesem judovskega pesnika in komponista Leyba Rozentala Wir lejbn ewig ter pesem slovaških Romov Ara More.

Nastop Praprotnic je bil vpleten v predstavo Črnokruhovi in film, kar sicer ni bilo moteče, vendar bi si predstavitev novega albuma zaslužila samostojno programsko točko, če ne že samostojen koncert. Drugi elementi večera – predstava in film – so namreč po eni strani prekinjali, po drugi strani pa so s stvarnimi informacijami in umetniškimi sredstvi v vsebinskem smislu dopolnjevali nastop Praprotnic.