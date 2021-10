Der Titel meiner Rede (»Die Rolle der Kultur in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit«) und wohl auch ein Motto des diesjährigen Europäischen Volksgruppenkongresses klingt sehr sachlich und fast bürokratisch … eher wie die Überschrift einer Statistik oder die Zielvorgabe eines Fünf-Jahres-Plans. Ich würde mein Anliegen, mei­­ne Überlegungen zum Thema viel lieber künstlerisch – mit den Zeilen eines Laurie Anderson-Songs aus den frühen achtziger Jahren überschreiben: »Ich verstehe die Sprachen. Ich verstehe die Sprachen nicht. Ich höre nur ihren Klang.« Wir haben es hier mit zwei völlig verschiedenen Aussagen über Kommunikation zu tun; getrennt, begrenzt durch die Linie des Verstehens/ des nicht Verstehens. Und poetisch trotzdem verbunden durch eine übergeordnete sinnliche Wahrnehmung, das »Hören«.

Lassen Sie mich aber erst noch etwas bei der sachlichen Ebene unseres Themas bleiben. Es war Mitte der Achtziger-Jahre, damals, als es noch Reisepässe und Grenzkontrollen gab, als ich für meine Arbeit als Theater-Regisseur innerhalb von 12 Monaten, die Grenze zwischen Österreich und dem vormaligen Jugoslawien über 100 Mal »überschreiten« musste; man kann das noch heute in meinem alten Reisepass an den Stempeln abzählen. »Grenzüberschreitende Arbeit« war also für mich ein physisch oft und oft erlebter, konkreter Vorgang. ( … ) Bis er sich kürzlich in Zeiten der Pandemie plötzlich als neuer, nunmehr »Kon­­troll-Vorgang« ereignete … Oder eben gar nicht mehr möglich war, weil mit der Seuche auch die nationalistischen Zäune, Bretter, Schranken, Gräben und Schlösser an den Grenzen von Ländern, aber auch in den Köpfen ihrer Bewohner, errichtet wurden. ( … )

Grenzen zu überschreiten ist Grundvoraussetzung für jede Kunst und für jede Kultur. ( … ) Kultureller Arbeit, kultureller Zusammenarbeit ist die Grenzüberschreitung sozusagen immer mit eingeschrieben. Und mit der klaren Tendenz, diese Grenzen verschwimmen oder sich auflösen zu lassen. Dies wäre eine Ansage an die Politik. Auch sollte es dabei – und das ist mir sehr wichtig – nicht um Profit gehen. ( … ) Eine Kultur besteht aus moralischen und ethischen Werten, die jedem Menschen als Gerüst dienen, um das barbarische Herz im Zaum zu halten, das in jedem von uns schlummert. Die Aufrechterhaltung der kulturellen Integrität bedeutet die Erhaltung der … civilizacija. Kulturna raznolikost ni dvostranski, politični sporazum in ne akademska diploma. Pokaže, kako bi morale biti stvari!

Slišanje zvoka jezika mi je pomembnejše kot samo razumevanje ali nerazumevanje. Ali razumete?