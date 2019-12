Celovec Alpsko-jadranski center za čezmejno sodelovanje (AACC) je bil ustanovljen leta 2000 in odtistihmal uspešno povezuje občine, podjetja in institucije v slovenskem in avstrijskem prostoru.

Med partnerske občine, članice in člane je AACC v minulih dveh desetletjih poleg drugih sprejel občine Maribor, Celje, Goriška Brda, Beljak in Vrba. Odslej bo v krogu članov AACC tudi mesto Celovec, kot so nedavno sklenili v celovškem mestnem senatu.

V okviru raznih projektov v društvu sodeluje danes okoli 100 občin in partnerskih institucij iz celotnega alpsko-jadranskega prostora, predsednik je globaški župan Bernard Sadovnik, ki je poleg tega tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ter odslej še podpredsednik sosveta pri Uradu kanclerja. AACC mdr. vsako leto spomladi organizira »Praznik češenj« s češ-njami iz Goriških Brd v Sloveniji, tudi na Novem trgu v Celovcu.