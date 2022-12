Gozdar Michael Drug iz Svetega mesta je podaril letošnje božično drevo za Hišo kulture v Žvabeku. Štirimetrsko drevo na vaškem trgu so okrasili v okviru glasbeno-jezikovnega projekta. Svetilke in druge okraske so izdelali Vida Logar, Christine Meklin-Sumnitsch, Simon Kogelnik in Victoria Meklin, pedagoginja Trau­­­di Katz-Lipusch pa je zapela adventne pesmi z otroki, ki so se ob tej priložnosti naučili tudi precej novih besed. Projekt so zaključili ob adventni malici v kulturnem domu.

