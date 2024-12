Božičnica Ljudske šole Božji grob: Božična predstava

V četrtek, 12. decembra, je bila v cerkvi v Nonči vasi čudovita božična predstava, ki so jo z veliko srčnosti pripravili učenci Ljudske šole Božji grob. Z božičnimi pesmimi in gledališkimi nastopi so uspeli vsem prisotnim pričarati praznično in božično vzdušje. Po predstavi so obiskovalci lahko kupili šolski koledar, ki ga je oblikovala učiteljica Sabrina Božič – čudovita priložnost za občudovanje ustvarjalnosti otrok in podporo šolski skupnosti. Nato so bili vsi obiskovalci povabljeni na druženje ob kuhanem vinu, punču, piškotih in sendvičih, ki so jih pripravili starši. Ravnateljica Vera Sadjak se je zahvalila vsem prisotnim. V nedeljo so božično igro ponovno uprizorili v cerkvi v Vogrčah.