Domačini in obiskovalci Pliberka se danes, 8. decembra, že od 10. ure dalje veselijo dobrot, kot so npr. piškoti, pogače, orehove potice, kruh, ajvar, marmelada in domači rezanci. V dvorani je božična tržnica ustvarjalcev iz južne Koroške. V okviru božičnega trga bo od 14.00 do 17.00 v Kulturnem domu Pliberk odprta božična delavnica za otroke, ki jo bodo oskrbovali člani Mešanega pevskega zbora Podjuna Pliberk. Vabljeni!