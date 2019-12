Pliberk/Dunaj V soboto, 7. decembra, je tim okoli predsednice Janje Trap Kert pripravil božično delavnico za otroke v Kulturnem domu Pliberk. Mladi obiskovalci so brkljali, ustvarjali božična darila in okras ter pekli pecivo. Z mnogimi mladimi obiskovalci se je pripravil prikupen, kreativen in v predbožično ozračje povit popoldan. Odgovorni MePZ Podjune so polni motivacije po uspeli prireditvi že kovali nove ideje za leto 2020.

Teden navrh je zbor pod taktirko Anje Kapun odpotoval že petič v z božičnim okrasom ogrnjeno avstrijsko prestolnico, kjer je sodeloval na 39. mednarodnem adventnem petju v mestni hiši Dunaja. Nad 500 obiskovalcev je spremljalo zbor skozi bogat spored v slovenskem, nemškem, angleškem in latinskem jeziku. Znana pianistka Agnes Haider pa je zbor pospremila na klavirju pri prekrasni irski pesmi »Until we meet again« v priredbi Ambroža Čopija. Med poslušalci so bili tudi domačini Fridl Kapun, civilni geometer Dominik Mesner, podžupan mestne občine Pliberk Tonej Brezovnik, igralka Katarina Hartmann idr. Pevci zelo radi zahajajo na Dunaj, saj so vedno zelo prijazno sprejeti, se poslužujejo velike ponudbe božičnih trgovcev in uživajo ob tipični dunajski kulinariki.

MePZ Podjuna želi vsem prijateljicam in prijateljem, poslušalkam in poslušalcem blagoslovljen božič, srečno novo leto in hkrati vabi na letni koncert, ki bo 16. maja 2020 z zanimivimi gosti iz Kopra v Kulturnemu domu Pliberk.