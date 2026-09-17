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Ban in Stojanovski nagrajena

17.9.2026 Koroška Kärnten Novice
Dežela Koroška bo koroško kulturno nagrado postumno podelila umetnici Belli Ban, ki je umrla letos konec junija.
Z leve: umetnica Bella Ban in avtor Davor Stojanovski Foto: FB/Bella Ban

Nagrada za umetnico ima vrednost 20.000 evrov, vsega skupaj pa je dežela namenila 91.000 evrov umetnikom z raznih kulturnih področij. Pospeševalno nagrado v vrednosti 5.000 evrov na področju literature prejme  avtor Davor Stojanovski iz Bilčovsa. Priznanje za dosežke v vrednosti 7.000 bo prejelo društvo Neues Volkskino. Podelitev bo predvidoma 4. decembra. 

»Boleče je, da umetnica sama ni več mogla izvedeti, da je koroški kulturni svet odločitev sprejel že pred njeno smrtjo. S posthumno podelitvijo pa bomo v naši kulturi spominjanja ohranjali spomin na umetnico in poudarili pomen njenega umetniškega ustvarjanja,« je dejala  deželna svetnica Gaby Schaunig.

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