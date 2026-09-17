Ban in Stojanovski nagrajena

»Boleče je, da umetnica sama ni več mogla izvedeti, da je koroški kulturni svet odločitev sprejel že pred njeno smrtjo. S posthumno podelitvijo pa bomo v naši kulturi spominjanja ohranjali spomin na umetnico in poudarili pomen njenega umetniškega ustvarjanja,« je dejala deželna svetnica Gaby Schaunig.