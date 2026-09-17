Ban in Stojanovski nagrajena

Nagrada za umetnico ima vrednost 20.000 evrov, vsega skupaj pa je dežela namenila 91.000 evrov umetnikom z raznih kulturnih področij. Pospeševalno nagrado v vrednosti 5.000 evrov na področju literature prejme avtor Davor Stojanovski iz Bilčovsa. Priznanje za dosežke v vrednosti 7.000 bo prejelo društvo Neues Volkskino. Podelitev bo predvidoma 4. decembra.
»Boleče je, da umetnica sama ni več mogla izvedeti, da je koroški kulturni svet odločitev sprejel že pred njeno smrtjo. S posthumno podelitvijo pa bomo v naši kulturi spominjanja ohranjali spomin na umetnico in poudarili pomen njenega umetniškega ustvarjanja,« je dejala deželna svetnica Gaby Schaunig.
Iz rubrike Kultura preberite tudi