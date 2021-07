Avstrijski zvezni predsednik Alexander Van der Bellen je minuli petek obiskal Sveče in odprl nov kulturni center, poimenovan po Andreju Einspielerju. Srečal pa je tudi dve priči časa, ki sta bili izseljeni aprila 1942.

Lepo število ljudi se je zbralo minuli petek v Svečah, ko je avstrijski zvezni predsednik Alexander Van der Bellen obiskal in otvoril prej zapuščeno in medtem obnovljeno hišo pri Colnarju, zdaj po Andreju Einspielerju poimenovano Einspie-lerjev center. Poslopje je kupil domačin Zdravko Inzko in ga prenovil. Domače društvo SPD Kočna pa je že leta 2019 tam praznovalo svojo 110-letnico.

Emocionalno je postalo še pred uradno otvoritvijo. Van der Bellen in žena Doris Schmidauer sta poslušala spomine na deportacijo, življenje v izgnanstvu in vrnitev na Koroško, pripovedali pa sta jih Mici Stingler (93) in Cili Partl (84), ki sta s starši in še sedmimi družinskimi člani bili izseljeni aprila 1942 v Nemčijo. Schmidauer in Van der Bellen sta prelistala knjigo s spomini očeta Mici in Cili Florijana Lapuscha, ki nasilno dogajanje opisuje v več poglavjih svoje življenjske zgodbe »Bližina preteklosti, korenine prihodnosti«. To knjigo je uredila Lapuševa vnukinja Vera Wutti-Incko in jo pripravila za knjižno izdajo. Sestri sta se predsedniku zahvalili za zgodovinsko opravičilo Van der Bellena ob 100. obletnici koroškega plebiscita.

Zdravko Inzko je v Einspielerjevem centru lahko pozdravil mnogo častnih gostov. Med drugimi državnega sekretarja Dejana Valentinčiča, deželnega glavarja Petra Kai-serja, državno poslanko Olgo Voglauer, generalnega konzula Antona Novaka, nekdanjo južnotirolsko deželnozborsko poslanko Martho Stocker, bivšo notranjo ministrico Ursulo Plassnik, avstrijsko ambasadorko v Sloveniji Elisabeth Ellison–Kramer in direktorja dunajskega Burgtheatra Martina Kušeja.

Inzko se je zahvalil podjetjem za pomoč pri obnovitvi poslopja in povedal, da je center poimenovan po Andreju Einspielerju, ker ta najbolj izstopa med osebnostmi kraja. Potreba po prireditvenem prostoru je nastala, ko je zaprla domača gostilna pri Adamu. Inzko je navzoče tudi nekoliko seznanil z načrtovanim programom za kulturni center: literarni cikel, glasbeni cikel, filmski festival, nastopi posameznih dunajskih filharmonikov in več.

Navzoče in zveznega predsednika je še pozdravila županja Bistrice v Rožu Sonya Feinig, ki je povedala več o zgodovini občine. Predsednica SPD Kočna Alenka Weber je prav tako spregovorila in Van der Bellnu predala tri knjige avtorjev, ki sodijo oz. so sodili v najožji krog domačega društva – pesniško zbirko Fabjana Hafnerja, knjigo Stefana Feiniga in nov učbenik slovenskega poslovnega jezika, katerega avtorica je sama. Deželni glavar Peter Kaiser je povedal, da kultura povezuje in da je kultura izraz skupno razvijajoče se identitete, h kateri lahko prispevamo vsi.

Van der Bellen se je zahvalil za lep sprejem v Svečah in za zgoščenko, ki so mu jo podarili pevci kvinteta Smrtnik. Ob prebiranju naslova zgoščenke »Od srca do srca« je obžaloval, da sta se starša z njim pogovarjala v nemščini, čeprav sta se doma med seboj pogovarjala samo v ruščini in je ugotovil, da so jeziki darilo. Povedal je, da knjige ne nadomeščajo osebnih srečanj s pričami časa, kot je to bilo srečanje s sestrami Lapusch.

Navzoče je pozdravil tudi Martin Kušej, ki je poudaril, da sprejme vlogo dvojezičnega direktorja Burgtheatra, kar povzroča tudi napade. S strnjenimi močmi, z umetnostjo in inteligenco pa bodo koroški Slovenci še daleč prišli, je ugotovil.