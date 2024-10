Vodja žirije Heimo Kaindl, David Ressmann, predsednica ICOM Avstrija Johanna Schwanberg, predsednik avstrijskega združenja muzejev Museumsbund Matthias Beitl, predsednik društva Peršman Markus Gönitzer, podpredsednica Eva Hartmann in Jakob Holzer. Ressmann in Holzer sta sodelovala pri nastanku avdiovodnika. Foto: Kollektiv Fischka

Devetega oktobra 2024 je bilo na 35. avstrijskem muzejskem dnevu v Muzeju Dunaj z avstrijskim muzealnim znakom kakovosti nagrajenih 120 muzejev, med njimi tudi Peršmanov muzej. Priznanje se podeljuje za obdobje petih let. Od teh 120 muzejev je 109 muzejev prejelo podaljšanje, 10 muzejev pa je prvič prejelo to priznanje, kar velja tudi za muzej v Podpeci nad Železno Kaplo. Skupno 299 muzejev, kar predstavlja 39 % vseh registriranih muzejev v Avstriji, nosi to prestižno priznanje za izjemno kakovost in prizadevanja za nenehno izboljševanje muzejske dejavnosti.