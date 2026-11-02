65-letnica SPD Herman Velik

Jubilej je bil priložnost za pogled na prehojeno pot, spomin na ljudi, ki so društvu postavili temelje, ter zahvalo vsem, ki s svojim delom in predanostjo skrbijo, da društvo še danes uspešno uresničuje svoje poslanstvo. Obenem so se spomnili 50. obletnice smrti Hermana Velika, pobudnika društva, po katerem društvo danes nosi ime.
V 65 letih delovanja se je zvrstilo več kot 600 prireditev. Vse so bile usmerjene v ohranjanje slovenske pesmi in besede, krepitev vaške skupnosti ter spodbujanje družabnega življenja. Društvo je svojim članicam in članom ponujalo številne kulturne, izobraževalne in družabne vsebine ter tako prispevalo k bogatejšemu življenju krajevne skupnosti.
Čas prinaša nove izzive, zato se je društvo v zadnjih letih prilagodilo tudi spremenjenim potrebam in poleg tradicionalnih prireditev začelo iskati nove ideje in možnosti. Posebno pozornost namenja mladim in otrokom. Vsako leto avgusta pripravlja počitniški delavnici, na katerih se najmlajši in nekoliko starejši otroci družijo, gibajo in ustvarjajo. Letos so izvedli že 20. jubilejno počitniško delavnico, kar potrjuje, da je skrb za mlade generacije pomemben del društvenega poslanstva.
Dobro obiskani so tudi izleti, ki članicam in članom omogočajo nova doživetja, spoznavanje novih krajev in utrjevanje medsebojnih vezi. Nedavni dvodnevni izlet z veliko udeležbo je znova pokazal, da je želja po skupnem druženju še kako živa. Vsak jubilej pripoveduje zgodbo o ljudeh, ki so s svojimi idejami, delom, navdušenjem in vztrajnostjo soustvarjali njegovo zgodovino. Slavnostni govornik dr. Gustav Brumnik je spregovoril o Hermanu Veliku in njegovem pomenu za društvo. Hanziju Mlečniku je pripadla naloga, da se spomni dolgoletnega predsednika Jurija Maka in Marte Velik, ki je bila po njegovih besedah dobra duša društva. Eda Velik se je zahvalila prvemu predsedniku Franciju Kropivniku in njegovi ženi Berti, Hanziju Robleku, ki je kar 56 let skrbel za blagajno društva, ter Pavli Supan, ki že tudi 44 let upravlja društvene finance.
Zahvala je bila namenjena tudi vsem drugim, ki s svojim prostovoljnim delom, pomočjo in sodelovanjem omogočajo, da društvo živi in uspešno deluje. Predsednica Eda Velik, ki že 36 let vodi in usmerja delovanje društva, je ob tej priložnosti pozdravila številne goste. Med njimi so bili selski župan Heribert Kulmesch, slavnostni govornik dr. Gustav Brumnik, poslovodkinja Slovenske prosvetne zveze Julija Schellander-Obid, župnik dr. David Kraner ter predsednica PD Sele Marija Oraže, podpredsednica KPD Planina Anja Oraže in predsednik društva upokojencev Sele Christian Laussegger.
Posebno doživetje dneva je bil nastop vokalne skupine Oktakord. Pevci so občinstvo navdušili s sproščenim, obenem pa dovršenim nastopom, ki je slovesnosti dal poseben glasbeni pečat in pomembno prispeval k prijetnemu vzdušju. Ob 65-letnici se je pokazalo, da je društvo veliko več kot organizator kulturnih prireditev. Je prostor srečavanja, ohranjanja slovenskega jezika in kulture ter povezovanja generacij. Predsednica Eda Velik je ob pogledu v prihodnost izrazila zaupanje in optimizem: »Z optimizmom gledam v prihodnost, ko vidim zavzete mlade odbornike in odbornice, članice in člane, zveste obiskovalke in obiskovalce ter mladino, ki rada priskoči na pomoč in sooblikuje naše prireditve.« EV
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