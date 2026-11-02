65-letnica SPD Herman Velik

Dobro obiskani so tudi izleti, ki članicam in članom omogočajo nova doživetja, spoznavanje novih krajev in utrjevanje medsebojnih vezi. Nedavni dvodnevni izlet z veliko udeležbo je znova pokazal, da je želja po skupnem druženju še kako živa. Vsak jubilej pripoveduje zgodbo o ljudeh, ki so s svojimi idejami, delom, navdušenjem in vztrajnostjo soustvarjali njegovo zgodovino. Slavnostni govornik dr. Gustav Brumnik je spregovoril o Hermanu Veliku in njegovem pomenu za društvo. Hanziju Mlečniku je pripadla naloga, da se spomni dolgoletnega predsednika Jurija Maka in Marte Velik, ki je bila po njegovih besedah dobra duša društva. Eda Velik se je zahvalila prvemu predsedniku Franciju Kropivniku in njegovi ženi Berti, Hanziju Robleku, ki je kar 56 let skrbel za blagajno društva, ter Pavli Supan, ki že tudi 44 let upravlja društvene finance.