Škocjan Od prvih več kot 10 pevcev seveda nobenega ni več pri zboru, bilo pa jih je še kar nekaj na obletnici. Slike na ekranu so kazale zgodovino delovanja in nastopov. Najbližji pevski brat je bil že ob ustanovitvi in je tudi še danes mešani pevski zbor Danica in po drugi svetovni vojni tudi fantovski zbor okoli Hanzeja Kežarja. Zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja v zadnjih letih so povabili na obletnico poleg mešanega pevskega zbora iz Grabštanja, kvarteta Jauntals Stimmen in Glasbene šole tudi Danico.

Čulo se je, da se je MGV Turnersee s svojimi osmimi pevci (večina jih je iz občine Žitara vas), prav posebno v zadnjih letih, pod vodstvom Ane Pasterk kvalitetno zelo izboljšal, tako da jih je bilo poslušati kar z velikim užitkom. Zborovodkinja jih je namreč popeljala k Jauntaler Trachtenkapelle v Libuče in Pliberk, kjer so ob sodelovanju z Gemischter Chor Bleiburg postavljali na noge muzikal »Les miserables« francoskega avtorja Clauda-Michela Schönberga, ki pa je bil nato tik pred premiero zaradi togih avtorski pravic abruptno prepovedan. Godba na pihala se jim je za to sodelovanje oddolžila z nastopom ob obletnici in so tako z njimi predvajali nekaj odlomkov iz muzikla in druge popevke, tako da je bilo presenečenje zares številne publike v K3 zelo očitno. Kako nadvse angažirano in s kakšnim zanosom so pevci ob spremljavi godbe pod dirigentko Ano Pasterk, ki je vodila tako zbor kot pihalni orkester, nastopali! Tudi pesmi Danice so bile nagrajene z bučnim aplavzom, saj sta tako Danica kot MGV zapela tudi pesem soseda. »Turnerseerjem« so za obletnico čestitali vsi nastopajoči zbori kot tudi podpredsednik MoPZ Vinko Poljanec Miha Lipnik. Kärntner Sängerbund pa je dolgoletnim pevcem izročil zlata in srebrna priznanja. Druženje med pevci se je nadaljevalo tudi še po koncertu.