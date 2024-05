Moški pevski zbor Janez Petjak iz Štebna praznuje v nedeljo, 2. junija, svojo 50. obletnico obstoja. Tega dne vabijo pevci v Podjuno k vaški hiši, kjer bodo ob tekmi koscev praznovali jubilej. Na predvečer pa vabijo na sv. mašo v Šteben.

Pri Gražarju v Štebnu živi družina Writz, v kotičku za mizo sedijo gospodar Janez (74) in vaščana Erich Schmautzer (41) ter Hubert Dumpelnik (67). Vsi trije so stebri Slovenskega prosvetnega društva Edinost iz Štebna, vsi trije so tudi navdušeni pevci Moškega pevskega zbora Janez Petjak. V zapisniku društva lahko preberemo, da je bil decembra 1973 v Štebnu ustanovljen moški zbor. Domačin Janez Petjak, pevovodja, skladatelj in komponist samouk, je okoli sebe zbral pevce. Leta 1975 je bil zbor po predlogu Petjaka poimenovan po globaškem bukovniku Francu Ledru-Lesičjaku, novoustanovljeni zbor je štel 25 moških. Kot ustanovni člani v zboru še danes z velikim veseljem prepevajo Valentin Božič, Raimund Greiner, Paul in Anzej Perč, Hubert Dumpelnik, Janez Writz in Luka Hudl. »Sosednja društva so nas vabila na koncerte, sodelovali smo na reviji Od Pliberka do Traberka in peli na reviji Koroška poje v Celovcu,« se preteklih pet desetletij delovanja spominja Hubert Dumpelnik. Slednji je bil od leta 1986 do 2012 predsednik štebenskega društva. Janez Writz pripoveduje o koncertih v nekdanjih republikah Jugoslavije in kasneje v Sloveniji. Često so bili skupaj na poti z mešanim zborom iz Globasnice, saj je v tistem času oba zbora vodil Janez Petjak, ki si je služil kruh kot zidar, štamc, kakor pravijo domačini.

MoPZ Janez Petjak z zborovodkinjo Dagmar Dumpelnik-Prasenc pred globaškim muzejem, kjer imajo vsak teden ob sredah pevske vaje.

»Rekel mi je, da si je včasih ob delu namislil skladbo, note je napisal kar na kakšno desko,« pove Dumpelnik. Leta 1976 so pevci prvič organizirali lasten koncert v Globasnici pri Šoštarju in povabili moška zbora Vinko Poljanec iz Škocjana ter Trto iz Žitare vasi. Pevske vaje so imeli vsa leta v gostilni pri Šoštarju, saj je bil med ustanovitelji zbora tudi gostilničar Albert Smrečnik. Ko je Šoštar zaprl, so vadili pri Šteklnu, zdaj pa vadijo v muzeju v Globasnici. Ker Petjak ni imel vozniškega izpita, so pevci zbrali denar in mu kupili moped-avto, da je bil mobilen. »Vsa leta je bila pomembna družabnost in ob vajah se včasih tudi kaj popije,« se nasmejijo pevci. »Najbolj zagnan za slovensko pesem je bil Janez Petjak, kot skladatelj je poznal pevce in po njihovih zmožnostih je tudi napisal pesmi,« pravi Dumpelnik. Med viške delovanja zbora gotovo šteje sodelovanje pri kantati izbranih del skladatelja Janeza Petjaka »K Bogu pred oltar«, ki so ga pevci iz Štebna skupaj s cerkvenimi zbori iz okolice in z globaškim mešanim zborom izvedli leta 2014. »To je Petjaku veliko pomenilo. Z vso dušo je sodeloval in bil ponosen, da se je v širši javnosti zaznalo, česa je zmožen,« pravi Hubert Dumpelnik. »Je pa tudi znal zavpiti, če smo napačno zapeli,« se spominja Erich Schmautzer, ki v zboru prepeva od leta 2006 in je od leta 2012 predsednik SPD Edinost Šteben. Janez Petjak je zbor vodil skoraj do zadnjega, umrl je leta 2019. Eno leto ga je nato vodil Marijan Gerdej iz Slovenije, ki pa je kmalu zbolel in umrl. Med korono niso peli, leta 2022 pa je zbor prevzela Dagmar Dumpelnik-Prasenc. »Prej sem vodila mešane zbore in seveda je moški zbor nekaj drugačnega, a meni je zelo všeč,« z nasmehom pove nova zborovodkinja, po poklicu ljudskošolska učiteljica v Šmihelu. Najbolj si želi, da bi se zboru pridružili tudi mladi pevci. Trenutno v zboru prepeva 13 moških.

Praznovanje jubileja

Slika iz leta 1998, ko je MoPZ Franc Leder-Lesičjak praznoval 25-letnico delovanja. V prvi vrsti na levi stoji prvi zborovodja Janez Petjak, po katerem je zbor zdaj poimenovan.



Na sliki z leve: Mirko Smrečnik, Albert Smrečnik, Štefan Gregorič starejši, Janez Hudl, Matevž Smrečnik, Valentin Božič, Hubert Dumpelnik, Raimund Greiner, Janez Smrečnik; sprednja vrsta z leve: Janez Petjak, Janez Writz, Štefan Gregorič mlajši, Marko Gregorič, Janez Lesjak, Franz Markitz, Stefan Koren in Lojz Gregorič

50-letnico delovanja bodo pevci obhajali v okviru sv. maše, ki bo v soboto, 1. junija, ob 19.00 v Štebnu. Sveto mašo za rajne člane zbora bodo sooblikovali s petjem. 2. junija bo sledilo praznovanje jubileja pri vaški hiši v Podjuni. Tam se bodo spet pomerili najboljši v ročni košnji trave. Od 12.00 dalje bo poskrbljeno za jed in pijačo, na voljo bodo tudi češnje iz Goriških brd. Popoldan bo zaokrožil bogat kulturni program s petjem zbora, z vokalno skupino iz Šentanela, muzikanti društva Holmec ter s pevsko skupino iz Pragerskega iz Slovenije, s katero pevci iz Štebna že desetletja gojijo prijateljske stike.