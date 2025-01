46. Tischlerjeva nagrada: Mnogim je pomagal, danes ga le malokdo obišče

Katjo Križnar je kot vodjo tečajev slovenščine v Rožeku leta 2018 nasledila Kristina Kragelj. Tudi Kristino Kragelj je Kattnig vozil v Celovec in nazaj. »Franc je zlat človek. Najbolj sem mu hvaležna za to, da me je sprejel z odprtimi rokami in srcem. Vzpodbujal me je, da se vključim v slovensko skupnost na Koroškem, ki mi jo je tudi vedno znova pojasnjeval in razlagal s svojim značilnim nasmeškom in iskrivimi očmi.«