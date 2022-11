45-letnica: Vesel večer z loškimi tamburaši

Tamburaški ansambel Loče je pretekli torek (25. oktobra) s koncertom v loškem kulturnem domu obeležil 45 let delovanja. Obiskovalci in obiskovalke prireditve so se v nabito polni dvorani poveselili in nasmejali v sproščenem vzdušju, ko sta jih Katarina Wrolich in Philipp Nessl vodila skozi jubilejni večer pod taktirko Erike Wrolih, ki Tamburaški ansambel Loče vodi že vse od začetka. Tamburaši so za občinstvo pripravili tri glasbene šopke: narodnega, dalmatinskega in modernega, glasbeni smeri pa so seveda prilagodili tudi svoje kostume. Ob njih so občinstvo navdušili Mezzosopranistka Bernarda Fink, a capella zasedba Die Neffen von Tante Eleonor, mojster tolkal Blues Miki-Milan in domači dekliški Trio Rožica. Bogat spored so zaokrožile še čestitke častnih gostov, sledilo pa je prijetno druženje ob okusni »čisavi« juhi.