45 let Kulturnega društva Peter Markovič, Rožek: Še na dolga leta, Rožekarji!

V slovenščini in nemščini je navzoče pozdravil in društvu čestital rožeški župan Franz Richau, ki je izdajo jubilejnega zbornika podprl s 4000 evri iz plebiscitnega daru. »V imenu naše občine in tudi v mojem imenu se vam zahvaljujem za vaše delo pri jezikovnem in kulturnem razvoju naše skupnosti,« je dejal. Ostanek plebiscitnega daru so v Rožeku uporabili za štirijezično spletno stran občine (ne, sl, an, it), za slovenske knjige za šolo in potrebščine za dvojezični pouk. Zbornik na 132 straneh prinaša 375 dogodkov in nad 400 slik iz 45-letne zgodovine društva.