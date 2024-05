Otroški zbor Srčki, ki deluje pod okriljem SPD Srce, praznuje 45 + 1 let neprekinjenega delovanja. Dolgoletno otroško prepevanje so Srčki pod vodstvom Anice Pasterk v nedeljo, 5. maja, obeležili s koncertom v Kulturnem domu v Dobrli vasi. Poleg Srčkov so na jubilejnem koncertu zapeli tudi Sweethearts, MePZ Srce in otroški zbor Danica. Na koncu koncerta so vsi navzoči zapeli venček otroških pesmi.