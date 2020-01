Ljubljana 16. decembra 2019 je dunajski župan Michael Ludwig v dunajski mestni hiši odprl začetek praznovanja 250. letnice enega najpomembnejših svetovnih skladateljev, očeta evropske himne Oda radosti, Ludviga van Beethovna, ki bi

16. decembra 2020 dopolnil 250 let.

Beethoven se je sicer rodil v Bonnu, deloval in ustvarjal je pa večinoma na Dunaju. Enega dela odprtja projekta Dunaj Beethoven 2020 smo bili deležni tudi v Ljubljani, ko je ljubljanski župan Zoran Jankovič 23. oktobra v Šentjakobskem gledališču v Ljubljani gostil dunajskega župana Michaela Ludwiga in njegovo ekipo, ki jo vodi vodja projekta Susanne Schicker. Dunaj se nam je takrat predstavil z raznimi svojimi dejavnostmi kot je turizem, položaj žensk, promet … , zelo zanimive so bile primerjave obeh mest. Podpisani sem vodji projekta izročil tudi svoj Zbornik »Enotni slovenski kulturni prostor v besedi in sliki, Regija Alpe-Jadran«, saj je na Dunaju delovalo in še vedno deluje tudi zelo veliko Slovencev.

Ljubljana Festival bo že februarja na 4. Zimskem festivalu L. van Beethovnu posvetil kar tri koncerte, na katerih bo igral simfonični orkester Slovenske filharmonije. Na njih bodo izvajali v glavnem njegove klavirske koncerte in simfonije. Znano je, da je Beethoven leta 1819 postal častni član ljubljanske Filharmonične družbe in da je takrat poslal v Ljubljano prepis partiture svoje Pastoralne simfonije, ki je shranjen v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Prvi koncert v okviru Zimskega festivala bo 2. februarja v Slovenski filharmoniji. Poleg uverture Leonora bomo poslušali dva klavirska koncerta, št. 1 v C-duru in št. 3 v c-molu. Izvedla ju bosta angleška pianistka Imogen Cooper in Aleksej Volodin. Dirigiral bo srbski dirigent Bojan Sudjić.

Drugi (4.2.) in tretji koncert (6.2.) bosta v dvorani Konzervatorija za glasbo in balet na Ižanski cesti. Na drugem koncertu bosta izvedena dva Beethovnova klavirska koncerta št. 2 v B-duru in št. 4 v G-duru. Prvega bo odigral kubanski panist Leonel Morales, ki deluje v Španiji. Poučuje na Poletni glasbeni akademiji v Salzburgu in igra na vseh pomembnejših evropskih festivalih. Drugega bo odigrala slovenska pianistka Tatjana Ognjanovič, ki poučuje na ljubljanski Akademiji za glasbo. Bila je tudi članica mednarodnih strokovnih žirij, med drugim tudi leta 2005 na Beethovnovem tekmovanju na Dunaju. Poslušali bomo tudi Beethovnovo Simfonijo št. 1 v C-duru. Dirigiral bo madžarski dirigent Andras Keller.

Na zadnjem koncertu 6. februarja bo na programu najprej Koncert za klavir in orkester št. 5 v Es-duru, ki ga bo odigral goriški pianist Aleksander Gadžijev, eden najboljših slovenskih pianistov mlajše generacije. Kljub mladosti je igral že z mnogimi evropskimi orkestri in tudi s Tokijskim orkestrom. Za zaključek koncerta in Zimskega festivala bomo poslušali znamenito Beethovnovo Peto simfonijo v c-molu. Poleg devete simfonije je to eno od najpomembnejših Beethovnovih del. Koncert bo ob spremljavi simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije dirigiral angleški dirigent Jan Latham-Koening, umetniški vodja moskovskega gledališča Kolobov Nova, Filharmoničnega orkestra UNAM iz Mehike in Flandrijskega simfoničnega orkestra. Vsi koncerti se bodo pričeli ob 19. uri.