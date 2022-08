34. Srečanje vižarjev na Svetem mestu

Minulo nedeljo, 14. avgusta je Katoliško prosvetno društvo Drava vabilo na že 34. mednarodno srečanje vižarjev, ki tradicionalno poteka na travniku pred cerkvijo na Svetem mestu v občini Suha. Prireditev se je začela s sveto mašo za rajne vižarje, ki jo je daroval župnik Miha Golavčnik, moderacijo je prevzel Jokej Logar. Tudi letos so na Sveto mesto prišli številni mladi in bolj izkušeni vižarji iz Avstrije in Slovenije. Med obiskovalkami in obiskovalci so bili tudi suški župan Patrich Skubl, občinski predstojnik Benjamin Malle, pliberški referent za kulturo Marko Trampusch, etnomuzikolog Bertej Logar in predsednik omizja podjunskih muzikantov Albert Schorli.