Minulo nedeljo, 14. avgusta, je Katoliško prosvetno društvo Drava vabilo na že 34. mednarodno srečanje vižarjev na Svetem mestu v občini Suha.

»Eni več let hodijo na to srečanje in si ne upajo nastopati, ker se malo bojijo. Naenkrat pa primejo za inštrument in zaigrajo, mi jim pa za to radi damo priložnost. Tukaj ni tekmovanje, vsak lahko sproščeno zaigra in se skupaj z drugimi poveseli,« je o tradicionalnem srečanju vižarjev povedal Jokej Logar, ki kot moderator skrbi tudi za dobro voljo in občinstvu predstavlja muzikante. Prva srečanja so bila na domačiji pri Škofu, zdaj pa vsako leto vabijo na vrt ob cerkvi na Svetem mestu. S srečanjem se spominjajo tudi pobudnika Huberta Kropa.

Minulo nedeljo se je prireditev začela s sveto mašo za rajne muzikante, ki so jo glasbeno oblikovali vižarji sami. Na Sveto mesto pride ponavadi med 40 in 70 vižarjev iz Avstrije in Slovenije, med njimi tudi večje skupine. Stalni gostje od leta 2006 so tudi člani omizja muzikantov Podjuna (Jauntaler Musikantenstammtisch), radi sodelujejo, ker je vzdušje posebno domače. Predsednik Albert Schorli je povedal, da bodo članice in člani omizja muzikantov zaradi zaprtja gostilne v pliberškem kulturnem domu svoja redna srečanja zdaj imeli v gostilni Jamnig v Konvecah, prvo bo 2. septembra, vabljeni so vsi. Albert Schorli: »Veseli smo, če nas kdo povabi, ker radi igramo. Trenutno nas je okoli 100 članov. Že kmalu, 4. septembra, bodo nastopali na jormaku v Svaveji uti in 9. septembra na prazniku Coppla Kaša v Železni Kapli.

Muzikant Lojze Zarnik v pogovoru z moderatorjem Jokejem Logarjem.

Med mlajšimi muzikanti na srečanju je Simon Kogelnik, ki sodeluje že od otroštva: »Mislim, da sem bil prvič zraven na 27. srečanju. Od tedaj sem sodeloval vsako leto.« Simon Kogelnik (14) se pri Jožetu Mandlu uči harmoniko in igra še pri skupini »Sanje«. Harmoniko igra že devet let, na srečanju vižarjev vsako leto rad sodeluje ker je »gavda in ker tukaj pozna veliko ljudi«.

Zdravko Jelen in Rudi Koch iz Ivnika na Štajerskem (Eibiswald) sta se pred leti prvič spoznala na srečanju vižarjev in sta od tedaj ostala prijateljsko povezana.

Že 33 let na srečanje vižarjev iz Celovca prihaja Lojze Zarnik, ki najraje igra harmoniko »za dušo in za kakšno deklico«. Marko Steharnik je bil že na prvem srečanju vižarjev, tedaj še pri Škofu: »Vsa leta sem bil zraven, če sem bil doma. Rad prihajam sem, ker z veseljem prepevam in ker sta mi kultura in skupnost važna.« Na lanskem srečanju so zbirali za obnovitvena dela fasade svetomeške cerkve, ki so medtem končana, za pomoč sta se zahvalila mežnar Benjamin Malle in župnik Miha Golavčnik. Med številnimi obiskovalci sta bila tudi glasbeni etnolog Bertej Logar in pliberški kulturni referent Marko Trampusch.

