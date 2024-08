V soboto, 31. avgusta, se bodo v Svaveji uti na jormaku že tridesetič srečali upokojenci iz Koroške in Slovenije. O začetkih te tradicije nam je pripovedoval Jožko Hudl, ki je tedaj bil predsednik slovenskega prosvetnega društva Edinost.

Leta 1993 je mesto Pliberk praznovalo 600-letnico. Občina je dala pobudo za jormaška upokojenska srečanja v raznih šotorih v petek dopoldne. Tedaj so v šotoru SPD Edinost, ki ga večina ljudi imenuje kar »Svaveja uta«, priredili zelo veliko srečanje upokojencev – udeležilo se ga je okoli 800 ljudi. Društvo upokojencev s predsednico Heleno Močnik je pripravilo prijetno slavje s srečelovom, naše SPD Edinost pa je prispevalo plesno glasbo in hrano po ugodni ceni.

Pred 25 leti: sobotno srečanje

Upokojenci vsako leto v soboto dopoldne napolnijo Svavejo uto.

Ker so tudi upokojenci želeli doživeti sobotno jormaško otvoritev in povorko, so srečanje upokojencev prestavili na sobotno dopoldne. Medtem ko so v ostalih šotorih srečanja zamrla, je v Svaveji uti srečanje upokojencev postalo tradicija, ki je še vedno živa.

Koliko gostov pričakujete letos in kakšen program jim nudite?

Jožko Hudl: Zdaj sem že 13 let predsednik slovenskega društva upokojencev v Pliberku, kjer s polno paro organiziramo srečanja, ki se jih vsako leto udeleži med 500 in 600 ljudi. Za letos je napovedanih devet avtobusov in še nekaj skupin. Ob brezplačni kavici se bomo zbrali do desetih, goste bo glasbeno pozdravil Ansambel Alpe, sledilo pa bo petje in ples. Naša ponudba je med upokojenci iz Slovenije zelo priljubljena, saj jim v popoldanskem času razkažemo Pliberk, v Globasnici si ogledajo muzej ali/in jim pa gospod Elbe še razkaže svoj grad. Letos bo na srečanju pliberška občina podelila priznanje za vseživljenjsko prostovoljno delo in pomoč Matevžu Nachbarju.