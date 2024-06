25 let KD Šmarjeta-Apače: Stavijo na tradicijo in mlade

V soboto, 15. junija, so v osnovni šoli v Šmarjeti v Rožu člani in prijatelji KD Šmarjeta-Apače proslavili 25-letnico delovanja društva. Prisotni so bili župnik Janko Krištof, ki je spodbujal nastanek društva, in vse tri dosedanje predsednice: Rozi Wernig, Martina Weinfurtner in Andrea Wernig. Društveniki so pokazali, kje vse se udejstvujejo. Zapel je Oktet Suha, kjer poje Šmarječan Günter Weratschnig, pripravili so vernisažo šmarješke likovne umetnice Marie Mlečnik-Olinowetz, predstavili odmeven projekt zemljevidov hišnih in ledinskih imen, pa tudi jezikovne urice slovenščine za otroke v vrtcu. Pehtra baba je med Šmarječani najbolj priljubljena stalnica društvenega delovanja.