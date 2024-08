V Globasnici se bo na praznik Marijinega vnebovzetja, 15. avgusta, spet odvijala veselica »Farant«. Leta 2023 je bil dogodek zaradi usada po močnih padavinah odpovedan.

V Globasnici 15. avgusta pričakujejo 75 rastavljalcev, ki bodo po celotnem kraju ponujali svoje dobrote. Spored se bo začel ob 9.30 v Marijini cerkvi v Globasnici z romarsko mašo. Ob 10.30 sledi povorka, nato pa uradna otvoritev. Podelitev krone salam ob 17. uri pa je vsakoletni višek in zaključek uradnega dela sporeda. Spored je na desni strani.

Dan kulture in kulinarike

Zadnjič je bila veselica »Farant« leta 2022, pred tem pa je prireditev dvakrat odpadla zaradi pandemije.

Župan Bernard Sadovnik poudarja pomen veselice za občino: »Po prisilni prekinitvi v lanskem letu zaradi usada, lahko prebivalce letos zopet povabimo v Globasnico na veselico ‘Farant’. Skupaj z vsemi razstavljalci smo si zadali cilj, da obiskovalcem ponudimo nenavaden dan, poln kulture, kulinarike in družabnosti.«

Že večkrat so Farantovi kmetje na veselici pokazali mlatenje žita s cepci.

2022 je zmagal ustanovitelj veselice

Zadnji kralj salam je postal leta 2022 Stefan Pototschnig, ki velja za ustanovitelja »Faranta«. Družina Pototschnig si je tako že četrtrtič priborila naslov kralja salam (2015-2017-2018-2022). Trikrat (2003-2010-2019) je ta imeniten naslov osvojila družina Prutej iz Vidre vasi.

Vsak kralj potrebuje kraljico

Četrtega avgusta je v idiličnem samostanu v Dobrli vasi bil praznik, ki je v znamenju salam imenoval tudi novo kraljico. Tokrat si je prestižni naziv kraljice salam 2024 priborila Anna Kapus iz Žitare vasi. Že 15. avgusta pa bomo izvedeli tudi, kdo bo zavzel prestol kot novi kralj salam.

Domače društvo

Blagajnik SKD Globasnica Danijel Gregorič in predsednica Marija Markitz

Otroški zbor Živ-žav in mešani pevski zbor Peca bosta zapela na uradni otvoritvi veselice, pravi predsednica SKD Globasnica Marija Markitz. Seveda pa bo društvo tudi letos zastopano s stojnico pred romarskim muzejem. Tam društveniki prodajajo hladne pijače in kavo.

Muzej bo odprt

Seveda bo tudi letos med veselico odprt arheološki romarski muzej v Globasnici. Prav tako pa bo 15. avgusta odprt tudi grad Elberstein.

DJ pri strelcih

Movški strelci za »Farant« ne streljajo, zato pa imajo stojnico.

Movški strelci

Veliko mladine vsako leto privabi stojnica Movških strelcev iz Male vasi. Tudi letos bo DJ vrtel sodobno glasbo, pravi Janez Markitz, ki društvu predseduje od februarja 2023.

Skromen dobiček s stojnice društvenikom pomaga pri financiranju aktivnosti v velikonočnem času. Stojnica bo pred muzejem v Globasnici.

Vreme bo dobro

Kmečki izdelki farantovih kmetov igrajo glavno vlogo na veselici.

Preseduje farantovim kmetom: Hubert Kordež

Predsednik podjunskih farantovih kmetov Hubert Kordež si po lanski odpovedi želi uspešen praznik. Farantovi kmetje pridejo iz Globasnice in sosednjih občin in skrbijo za pestro ponudbo kmečkih izdelkov na veselici. Da kmetje in gostilničarji iz Globasnice brez naslednika prenehajo s poslovanjem in niso več zastopani na veselici, Kordeža že malo skrbi, poudarja. Kordež bo letos na veselici ponudil svoje salame. Vremenska napoved je dobra, pravi, najbolje pa je, če je malo oblačno.