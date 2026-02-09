Novice logo
SPD Vinko Poljanec: Letos praznujejo 120. obletnico ustanovitve

9.2.2026 Škocjan St. Kanzian am Klopeiner See Tomaž Verdev
SPD Vinko Poljanec iz Škocjana bo po soglasni volji članov društva še naprej vodil 48-letni Miha Lipnik.
Odborniki, z leve predsednik Miha Lipnik, podpredsednik Christian Urak, blagajnik Niko Polzer, nam. blagajnika Gregor Slugovc-Sternad, nam. tajnika Nikolai Wicher, na sliki manjka tajnik Stefan Starz.

Na občnem zboru Slovenskega prosvetnega društva Vinko Poljanec v Škocjanu, ki letos praznuje 120. obletnico ustanovitve, so člani soglasno potrdili tretji triletni mandat predsedniku Mihu Lipniku. Občnega zbora društva, ki je bilo pred 120 leti ustanovljeno kot Slovensko krščansko-socialno bralno društvo za Škocjan in okolico, sta se udeležila tudi predsednik Slovenske prosvetne zveze (SPZ) Mitja Rovšek in tajnik Krščanske kulturne zveze (KKZ) Martin Kuchling. Od obeh je Miha Lipnik prejel priznanje društvu ob njegovi 120-letnici. Kuchling je Francu Starzu, dolgoletnemu pevovodji moškega zbora in po novem častnemu predsedniku društva izročil Janežičevo priznanje KKZ. V društvu delujeta 24-članski MoPZ Vinko Poljanec in kvartet Nomos. Kot pravi Miha Lipnik, se moški zbor rad odzove vabilom, čeprav je to za organizatorje zalogaj, saj »24 dedov kar precej popije in poje«. Na svoj jubilej bo društvo opozarjalo ob stalnicah, kot je Vigredni koncert, ki ga bo 18. aprila MoPZ Vinko Poljanec oblikoval z MePZ Pevskega društva Sele.

