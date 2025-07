22. tamburaški festival

Tudi letošnji festival v soboto, 5. julija, je bil v soju tega izročila, zelo razveseljivo pa je, da domači ansambli, to so tamburaši SPD Šentjanž, škofiškohodiška Stara banda, tamburaši iz Loč in pa Tamika iz Železne Kaple, tudi z vključevanjem odličnih pevk in pevcev, slišno in vidno dvigujejo kakovost in razširjajo svoj repertoar. Letošnji gost na festivalu je bil ansambel Danica iz Salzburga, petero odličnih pevcev in godcev iz bivše Jugoslavije, ki so se medtem uveljavili tudi na mednarodnem prizorišču.