Vigredni koncert SPD Zila je v petek, 12. maja, do konca napolnil Šišo v Zahomcu. Publiki so deževni večer polepšali Kvartet Nomos, Pevska skupina Korona, Oktet Suha in Tamburaški ansambel Loče, na koncu pa je občinstvo čakalo še presenečenje.

Tamburaški ansambel Loče, odlično uigran sestav pod vodstvom Erike Wrolich

Občinstvo v Šiši je na 20. koncertu Bivaži pr Zile najprej pozdravil Daniel Mešnik, predsednik SPD Zila, nato pa župan občine Straja vas Michael Schnabl. Uvodoma so nam zapeli gosti iz Škocjana, kvartet Nomos pod vodstvom Sonje Woschitz je v Šiši nastopil prvič. Kvartet Nomos se je predstavil s slovensko ljudsko in koroško nemško ljudsko pesmijo, pa tudi s priredbo Modrijanov. Sledila je pevska skupina Korona (Lesce, Slovenija), ki si je to ime leta 2017 nadela še pred pandemijo. Ta skupina pod vodstvom Slavice Magdič nam je uvodoma zapela Zdravljico, sledila je pesem Tiho skrita med gorami, prekmurska Ne ori, ne sejaj, pa še katera druga slovenska ljudska.

Pevska skupina Korona – njeno ime je s pandemijo pridobilo zlovešč zven.

Nato so na oder Šiše prikorakali gostje iz Podjune, Oktet Suha pod vodstvom Iztoka Kocena. Jokej Logar je občinstvo opozoril na Festival Suha, ki je bil nominiran za avstrijsko Evropsko nagrado za kulturo in umetnost in bo 17. junija potekal na suškem gradu. Občinstvo je slišalo Na sred vasi, Katrca, O Podjuna, Wochenende, Sonnenschein, En starček je živel in je Oktet Suha, ki je na Zili nazadnje pel pred 16 leti, nagradilo z bučnim aplavzom. Sledil je nastop sosedov, tamburaškega ansambla Loče pod vodstvom Erike Wrolich. Uigrano in dinamično so zaigrali dva instrumentala, Golovrško polko in skladbo Cigani, zapela je tudi odlična Lena Krautzer, recimo v pesmih Čez zelene trate, Ob reki Dravci in Mi se mamo radi, v kateri se ji je pridružilo občinstvo. Skupaj so vsi nastopajoči zapeli pesem Marija skoz’ življenje, nato pa je, ko je občinstvo mislilo, da je že vsega konec, sledilo še presenečenje, instrumentalna skupina Die jungen Gailtaler, za katero je bil to šele tretji nastop pred publiko.

