Tržna občina Škofiče letos med 13. in 17. junijem gosti Kulturni teden 2023. Otvoritev s kulturnim programom bo v torek, 13. junija, ob 19. uri, pred ljudsko šolo Škofiče.

Na odprtju bo sodeloval tudi domači kvartet Demonda.

Kulturni teden 2023 organizira Biro za slovensko narodno skupnost v sodelovanju z obema krovnima kulturnima organizacijama KKZ in SPZ, Tržno občino Škofiče in Slovenskim prosvetnim društvom Edinost Škofiče. Mitja Rovšek, predsednik SPD Edinost Škofiče, pravi, da je na začetku Biro za slovensko narodno skupnost nihal med Bekštanjem in Vrbo, medtem ko je sam predlagal Škofiče: »Naša občina danes šteje k obrobju dvojezičnega ozemlja. Poleg aktivnega društva imamo v občini dvojezično razstavo v javnem prostoru, ki je nastala ob 100-letnici plebiscita in prikazuje spremembo jezikovnih razmerij v občini v zadnjem stoletju. Zato sem mislil, da bi bilo prav, da bi bil kulturni teden enkrat v Škofičah, in moj predlog je bil sprejet.«

Christian Hölbling bo nastopil v četrtek na kmetiji Žederman v Holbičah na

literarno-satiričnem večeru skupaj z Janijem Oswaldom.

Upajo na lepo vreme

V Biroju sta letos za pripravo kulturnega tedna skrbeli Anja Markitz in Franziska Suanjak. Kot je povedala Anja Markitz, so »priprave v finišu, program stoji, malenkosti so še za urediti, večina priprav pa je zaključenih. Občina je bila zelo pripravljena pomagati, župan Thomas Wuksch je vnesel dosti idej in želi biti ves čas na tekočem s pripravami. Sodelovanje z obema krovnima organizacijama je bilo dobro, društvo Edinost je dalo na razpolago tehniko in se je ponudilo za pripravo prizorišča otvoritve.« Edino, kar Anjo Markitz še skrbi v zvezi s kulturnim tednom v Škofičah, je vreme, saj je polovica prireditev na prostem. »Želim si, da bi se ljudje dobro počutili, nas podprli in uživali v zelo raznolikem programu. Za vsakega je nekaj zraven, tudi za otroke, in sicer v petek, 16. junija.«

Otvoritev z glasbenim užitkom

Otvoritev kulturnega tedna bodo oblikovali MePZ Bilka, MoPZ Liederkranz, moški kvartet Demonda, ansambel Praprotnice, tamburaška skupina Starabanda in Podeželska mladina Škofiče. Poleg otvoritve program obsega dvojezično gledališko predstavo Besede na poti (14. junija, 19.00), literarno-glasbeni večer satire s Christianom Hölblingom in Janijem Oswaldom (15. junija, 19.00), slovensko lutkovno predstavo Krtek (16. junija), pa tudi razstavo in pohod Na poti skozi čas (17. junija, 10.00).