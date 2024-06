120-letnica SPD Zvezda Hodiše

Slovensko prosvetno društvo Zvezda v Hodišah je v soboto, 8. junija, praznovalo svojo 120-letnico in 20-letnico tamburaške skupine Starabanda. Dogodek se je odvijal v Grajski štali, kjer so najprej nastopili tamburaši Starabanda, nato pa so se pridružile še pevske skupine iz Hodiš in okoliških občin: Moški pevski zbor Bilka, kvartet Demonda, kvartet Gorjancev, skupina Seental-Stimmen, MGV Reifnitz in vokalna skupina Svrž. Navzoče je pozdravil predsednik društva Franci Spitzer, dogodek pa sta povezovali Monika Novak-Sabotnik in Karin Spitzer-Simonitsch. Prebrali sta tudi odlomke iz knjige »Sveti, sveti, zvezda krasna …«, ki opisuje zgodovino SPD Zvezda in je izšla leta 2011.