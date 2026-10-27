SPD Dobrač, najstarejše društvo v Bekštanju, je praznovalo 120-letnico

Dvorana pri Prangarju v Zmotičah je bila v soboto, 17. oktobra, nabito polna, saj je slavnostna prireditev ob 120. obletnici Slovenskega prosvetnega društva »Dobrač« na Brnci privabila več kot 200 obiskovalcev. Kot prisrčno presenečenje je večer z nastopom odprla domača otroška skupina »Smuklce« pod vodstvom Theresie Gallob. Zbrane je nato nagovoril predsednik društva Marjan Gallob in poudaril pomen ohranjanja slovenske besede in povezovanja bogate tradicije z mladimi. Ob tem jubileju je društvo SPD Dobrač prejelo priznanje Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za kulturno delovanje in dodatno še jubilejno priznanje s strani obeh krovnih organizacij, ki sta mu ga izročila podpredsednica in poslovodkinja SPZ Julija Schellander-Obid in podpredsednik KKZ Marjan Gallob. Navzoči so bili predstavniki NSKS, generalenga konzulata Republike Slovenije in predstavniki občine.
Skozi program obletnice je poslušalce in poslušalke vodila moderatorka Monika Novak-Sabotnik. Posebno globino je prireditvi dal kratek film, ki je ponudil vpogled od nekdanjih začetkov do danes. Prikazal je prve korake s tamburaši na Brnci in zgodovinski dosežek – društvo je namreč kot prvo na Koroškem uprizorilo igro Jakoba Sketa »Miklova Zala«. Film je tudi pokazal težka obdobja, ko je bilo delovanje zaradi druge svetovne vojne prekinjeno, pa tudi ponoven začetek delovanja po vojni, ko so na oder stopile odrasla in mladinska igralska skupina in tudi najmlajši v društvu, »Smuklce«. Poleg zgodovinskega filma je bil program napolnjen z glasbenimi skupinami iz celotne Koroške. Najprej so zapele pevke Mladega akzenta, sledili pa so nastopi Oktakorda, vokalne skupine Hartmann’ce, mešanega pevskega zbora FaakerSee Klang in dueta Bernarde in Valentine Inzko-Fink. Tamburaški ansambel Loče je združil nastop s Hartmann’cami in Bernardo ter Valentino Inzko-Fink. Vrhunec večera je bila zaključna pesem »Lipa zelenela je« ob spremlajvi tamburašev in obeh pevk; pesmi se je z vsem srcem pridružila celotna dvorana in v čudovitem vzdušju zaokrožila 120-letni jubilej.
Domače društvo SPD Dobrač me spremlja že od začetka. Sodelovala sem v glasbeni mladinski skupini, moja sinova Marko in Jona sta bila dejavna v mladinski igralski skupini, v okviru literarne prireditve pa sem razstavila tudi svoje slike. Društvo je tako zame pomembna stalnica. Pri Prangarju je slovenska beseda vedno dobrodošla, kar ni nekaj samoumevnega. Tudi danes smo doživeli čudovit večer z izjemnimi nastopi.
Današnji večer sem doživel zelo pozitivno, ker so v prvi vrsti seveda nastopale odlične skupine, pevske kot tudi inštrumentalne. Zelo mi je bilo všeč, da je prireditev potekala prav tukaj na historični lokaciji pri Prangarju v Zmotičah, ker je takorekoč že mnoga leta prireditvena dvorana SPD Dobrač in je tudi bolj ali manj zadnja slovenska gostilna v naši občini.
Vsi vemo, da ni enostavno na robu jezikovnega območja držati slovenščino. Mi na cerkvenem področju se trudimo, koliko se le moremo. Važno je, da imamo s strani društva tako močno podporo. Čestitam SPD Dobraču za kar so že in kar bodo še ustvarili. S skupnimi močmi bomo materinščino v teh krajih ohranili.
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