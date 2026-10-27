SPD Dobrač, najstarejše društvo v Bekštanju, je praznovalo 120-letnico

Skozi program obletnice je poslušalce in poslušalke vodila moderatorka Monika Novak-Sabotnik. Posebno globino je prireditvi dal kratek film, ki je ponudil vpogled od nekdanjih začetkov do danes. Prikazal je prve korake s tamburaši na Brnci in zgodovinski dosežek – društvo je namreč kot prvo na Koroškem uprizorilo igro Jakoba Sketa »Miklova Zala«. Film je tudi pokazal težka obdobja, ko je bilo delovanje zaradi druge svetovne vojne prekinjeno, pa tudi ponoven začetek delovanja po vojni, ko so na oder stopile odrasla in mladinska igralska skupina in tudi najmlajši v društvu, »Smuklce«. Poleg zgodovinskega filma je bil program napolnjen z glasbenimi skupinami iz celotne Koroške. Najprej so zapele pevke Mladega akzenta, sledili pa so nastopi Oktakorda, vokalne skupine Hartmann’ce, mešanega pevskega zbora FaakerSee Klang in dueta Bernarde in Valentine Inzko-Fink. Tamburaški ansambel Loče je združil nastop s Hartmann’cami in Bernardo ter Valentino Inzko-Fink. Vrhunec večera je bila zaključna pesem »Lipa zelenela je« ob spremlajvi tamburašev in obeh pevk; pesmi se je z vsem srcem pridružila celotna dvorana in v čudovitem vzdušju zaokrožila 120-letni jubilej.