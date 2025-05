»Gre za ljubezen do neplačane ljubiteljske kulture, z željo to razvijati in podpirati,« pojasnjuje Logar. Na Koroškem bo 15 dogodkov, med drugim festival Suha (15. 6. na Humcu), koncert Podjuna (24. 5. v Kulturnem domu) in gledališka predstava v Vogrčah (17. 5. v župnišču). »Vesel sem te pobude, ki omogoča številna srečanja,« pravi Logar – profesor, skladatelj, etnolog, zborovodja in prejemnik kulturnih priznanj s Suhe.