Del prejemnic in prejemnikov priznanj Naša Slovenija 2024, z leve: Marjana Grčman, Sandro Quaglia, Luigia Negri, Silvana Paletti, Rok Klemenčič, Ignacija Fridl Jarc, Franc Černelč, Veni Ferant, Jernej Jeglič, Anja Bunderla, Mira Delavec Touhami, (Slavko Mežek in Herta Maurer-Lausegger), Irena Benedičič in Marinka Mader-Tschertou

Kot je na podelitvi priznanj Naša Slovenija v soboto, 8. junija, v Einspielerjevem centru poudaril organizator Slavko Mežek, tovrstne prireditve »pogosto prazni floskuli o skupnem slovenskem kulturnem prostoru vdahnejo vsebino in pomen«.

Priznanja Naša Slovenija podeljuje gibanje Kultura-Natura Slovenija, ki si prizadeva za ohranjanje slovenske kulturne in naravne dediščine. Nagrajence lahko predlaga vsakdo, med njimi so bili letos tudi dekan Poldej Zunder, organist Hermann Fritz iz Krnice na Zilji ter Kmečko-izobraževalna skupnost (KIS). V Einspielerjevem centru je občinstvo v rožanščini pozdravila predsednica SPD Kočna Alenka Weber, pa tudi gostitelj Valentin Inzko. Večkrat nam je zapel Ženski pevski zbor Kočna pod vodstvom Kristine Kragelj, zaigrali in zapeli so nam tudi Šentjanški tamburaši. Podelitev je imela obliko revije slovenstva, saj je združila raznolike judi, ki tako v Sloveniji kot tudi v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem delajo za obstanek slovenskega jezika in kulture. Slišali smo slikovit zbor Dragonarjev iz Unca, ki prepeva stare slovenske soldaške pesmi, od rezijanske pesnice Silvane Paletti smo izvedeli, da v Reziji »romonijo« in uživali v pogostitvi kmetije Baumgartner.

Priznanje Naša Slovenija so prejeli predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou, Tadej Čertov, Hanzi Mikl in Franc Baumgartner.

Priznanja sta podeljevala predsednica žirije Herta Maurer-Lausegger in Slavko Mežek, predsednik gibanja Kultura-Natura Slovenija.

Na žalost se kapelški župnik, dekan Poldej Zunder in organist Hermann Fritz iz Krnice podelitve nista mogla udeležiti. Koroške barve je na podelitvi med nagrajenci zastopal KIS, med soorganizatorji so SPD Kočna, tamburaši in Krščanska kulturna zveza ter predsednica žirije.