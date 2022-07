Preteklo soboto, 2. 7. 2022, se je v Grajski areni v Bekštanju zbralo veliko ljudi, da bi praznovalo 100-letnico Slovenskega kulturnega društva Jepa-Baško jezero. Društveniki so pripravili nepozaben program, ki je pokazal bogastvo njihovega ustvarjanja, pa tudi dobro sodelovanje z drugimi koroškimi kulturniki.

Predsednik NSKS Valentin Inzko je povedal, da je bilo pred 55 leti v okolici Baškega jezera zelo malo kulturnega dogajanja. Sedanje bogato delovanje kulturnega društva Jepa-Baško jezero je označil kot »čudež pod Jepo«. Res lahko govorimo o čudežu, saj je društvo pokazalo, kako bogat je njihov ustvarjalni svet. Na prireditvi sta se obiskovalcem predstavili kar dve igralski skupini (mladinska in starejša), tamburaški ansambel ter štiri pevske skupine, to so otroška skupina JEPCA, skupina akzent, mladi akzent in moški zbor. Zares pravi čudež je dejstvo, da ima SKD Jepa-Baško jezero zelo veliko podmladka. Privabiti, še bolj pa obdržati mladino je znak dolgoletnega truda za mlade in za njim primerno ponudbo, ki doprinaša k ohranjanju kulturne dediščine in slovenskega jezika.

Slavnostni večer

Skozi sobotni slavnostni program je vodila Anica Lesjak-Ressmann, ki je že 33 let predsed­nica društva in je vnukinja enega treh mož, ki so pred 100 leti ustanovili društvo. Na prireditveni večer se je vsaka društvena glasbena skupina obiskovalcem predstavila s štirimi pesmimi/skladbami. Program je vključeval tudi kvartet prečnih flavt Slovenske glasbene šole, Trachtenkapelle Finkenstein am Faaker See, vse bolj priljubljeno skupino POPWAL ter nastop Tonča Feiniga z Edgarjem Unterkirchnerjem. Nastal je večer »mini koncertov«, nanizanih skozi program kot dragoceni biseri. Pri nekaterih pesmih je lahko sodelovala še publika, vzdušje je bilo slavnostno in »razlike« so postale bogastvo. Olga Voglauer je rekla: »Kaj potrebujemo za tak večer? Ni treba razumeti vsake besede, temveč doživeti vzdušje in prepoznati melodijo in slediti srcu.«

Poklon častnih gostov

Slovenskemu kulturnemu društvu Jepa-Baško jezero so se z obiskom bogate prireditve po­klonili številni obiskovalci in obiskovalke, na odru pa so jim čestitali druga podžupanja bekštanjske občine Christine Sitter, deželna poslanka Ana Blatnik kot zastopnica deželnega glavarja Petra Kaiserja, državnozborska poslanka Olga Voglauer, podpresednica Krščanske kulturne zveze Micka Opetnik in poslovodja Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek.