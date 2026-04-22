Zgodba o izrinjanju slovenščine na Zilji

Okoli 60 oseb se je odzvalo vabilu, kar je predavatelja presenetilo. »Ne zato, ker bi tema ne bila zanimiva, ampak ker sem mislili, da nismo naredili prav veliko reklame za predavanje,« je razložil Bernhard Gitschtaler. »Slovenščina na Zilji je v času nacionalsocializma in tudi v desetletjih kasneje doživela izjemen pritisk,« pravi. Ni šlo le za prepoved javne rabe jezika, temveč za sistematično izrinjanje iz vsakdanjega življenja. »Ljudem so jemali možnost, da bi svoj jezik uporabljali. To je imelo dolgoročne posledice, ki jih čutimo do danes.« Ob tem je poudaril, da so bile družine pogosto postavljene pred težke odločitve. »Starši so se bali za prihodnost svojih otrok. Če so ti govorili slovensko, so bili lahko stigmatizirani ali celo kaznovani,« je dejal. Dodal je, da se je zaradi tega marsikdo zavestno odločil za opustitev jezika. »To ni bila svobodna izbira, ampak posledica strahu.«