Zdaj je zadnja možnost: Še iščeš počitniško delo?

Geopark Karavanke

Za muzej Geodom na Peci še iščejo dve ali tri osebe, delo je med tednom in ob vikendih. Iščejo študente in šolarje, stare 16 let ali več. Prvi pogoj je komunikativnost in znanje nemščine in angleščine, prednost imajo kandidati in kandidatke, ki znajo tudi slovensko. Glavna naloga je komunikacija z gosti Geodoma. Počitniško delo razpisujejo za meseca julij in avgust. Delovni čas je med 9.00 in 16.00 in tudi ob vikendih, plača znaša približno 1100 evrov neto za 30 ur dela v tednu. Prijave sprejemajo na [email protected]. Pohitite!